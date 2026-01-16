Chechu Senang Gabung Persik Kediri, Siap Bantu Tim di Putaran Kedua

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Pemain asing anyar Persik Kediri Jesús María Meneses Sabater mengaku senang bisa bergabung dengan skuad Macan Putih. Bek asal Spanyol itu menegaskan kedatangannya dilandasi semangat bekerja keras dan keinginan memberikan kontribusi maksimal pada putaran kedua BRI Super League 2025/2026.

“Saya sangat senang berada di sini. Saya datang untuk bekerja keras, membantu tim, dan menjadi yang terbaik di putaran kedua ini agar Persik bisa meraih posisi yang lebih baik di klasemen,” ujar Meneses yang akrab disapa Chechu di Kediri, Kamis (15/1).

Pemain berusia 31 tahun tersebut menyebut kehadiran pelatih Marcos Reina menjadi salah satu faktor yang membuatnya mantap bergabung dengan Persik. Menurut Chechu, gaya bermain Persik memiliki kualitas yang berbeda dibanding klub-klub lain yang pernah dia hadapi.

“Dengan adanya Marcos Reina, saya pikir ini adalah level lain untuk memainkan sepak bola yang bagus. Saya belum pernah melihat sepak bola seperti ini di Indonesia,” katanya.

Chechu menegaskan fokus utamanya saat ini adalah membantu tim sekaligus mengembalikan performa terbaiknya di kompetisi.

“Target saya adalah membantu tim, kembali bermain, mendapatkan kepercayaan diri terbaik saya, dan membantu Persik Kediri meraih posisi terbaik di klasemen,” ucapnya.

Chechu yang berposisi utama sebagai bek tengah didatangkan Persik dari sesama klub Super League, Malut United, dan diproyeksikan memperkuat lini belakang Macan Putih pada putaran kedua.

Sebelumnya, Persik Kediri juga telah mengumumkan berpisah dengan bek asing Khursidbek Mukhtarov pada jeda paruh musim BRI Super League 2025/2026. Keputusan tersebut diumumkan secara resmi melalui akun Instagram Persik Kediri.