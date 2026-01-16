Profil Jon Toral, Gelandang Spanyol Anyar Persik Kediri

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Manajemen Persik Kediri resmi mendatangkan gelandang anyar asal Spanyol Jon Toral sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas lini tengah menjelang putaran kedua BRI Super League 2025/2026.

Manajer Persik Kediri M Syahid Nur Ichsan menilai kehadiran Jon Toral dibutuhkan untuk menghadirkan keseimbangan permainan sekaligus menambah kreativitas tim Macan Putih.

“Jon Toral adalah pemain dengan visi bermain yang baik. Kami berharap kehadirannya bisa membawa keseimbangan serta meningkatkan kreativitas permainan Persik di putaran kedua nanti,” kata Syahid, Kamis (15/1).

Syahid optimistis pengalaman panjang Jon Toral di berbagai kompetisi Eropa hingga Asia akan menjadi nilai tambah bagi Persik Kediri. Pemain berusia 30 tahun itu dikenal memiliki jam terbang tinggi dan fleksibel di lini tengah.

Jon Toral memulai karier sepak bolanya sejak usia dini bersama klub lokal UE Barri Santes Creus, sebelum direkrut akademi Barcelona La Masia pada 2003. Hampir delapan tahun menimba ilmu di akademi Barcelona, Toral kemudian hijrah ke Arsenal.

Selama menjadi bagian dari The Gunners, Jon Toral sempat dipinjamkan ke sejumlah klub, di antaranya Brentford, Birmingham City, Granada, dan Glasgow Rangers. Setelah enam tahun bersama Arsenal, Toral melanjutkan karier di kasta kedua Liga Inggris bersama Hull City dan Birmingham City.

Baca Juga: Pelatih Arema FC Ungkap Rahasia Kemenangan atas Persik Kediri

Pemain yang mampu bermain di beberapa posisi lini tengah itu juga sempat berkiprah di Liga Yunani bersama OFI Crete FC, sebelum melanjutkan karier ke Asia dengan membela Mumbai City FC di Liga India.

“Dengan pengalaman bermain di berbagai negara dan kompetisi, kami optimistis Jon Toral bisa cepat beradaptasi dengan sepak bola Indonesia dan bisa segera memberikan kontribusi positif untuk tim,” ujar Syahid.