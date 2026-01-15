Bursa Transfer Paruh Musim, Persik Kediri Lepas Khursidbek Mukhtarov

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Persik Kediri resmi berpisah dengan bek asing asal Uzbekistan, Khursidbek Mukhtarov, pada jeda paruh musim kompetisi BRI Super League 2025/2026.

Kepastian itu diumumkan manajemen Persik Kediri melalui unggahan di akun Instagram resmi klub, Kamis (15/1).

"Terima kasih Khursidbek Mukhtarov atas kebersamaan dan dedikasi yang telah diberikan selama paruh musim ini bersama Persik Kediri. Sukses untuk langkah berikutnya!" tulis Persik Kediri dalam unggahan tersebut.

Mukhtarov menjadi pemain ketiga yang dilepas Persik Kediri pada bursa transfer paruh musim, setelah sebelumnya klub berjuluk Macan Putih itu lebih dulu berpisah dengan Lucas Gama dan Haikal Riza.

Bek tengah berusia 31 tahun itu didatangkan Persik Kediri pada awal musim 2025/2026 untuk memperkuat lini belakang. Sebelum bergabung dengan Persik, Mukhtarov tercatat memperkuat klub Liga Kazakhstan, FK Turan, dengan total 13 penampilan dan menyumbang satu gol dari 1.139 menit bermain.

Selama membela Persik Kediri, Mukhtarov tampil dalam 14 pertandingan BRI Super League dengan total 1.093 menit bermain. Dia sempat diharapkan menjadi tembok kokoh di lini pertahanan bersama dua bek asing lainnya, yakni Francisco Carneiro dan Lucas Gama.

Namun, memasuki putaran kedua kompetisi, manajemen Persik Kediri memilih melakukan evaluasi dan perombakan skuad.

Berdasarkan data situs transfermarkt, Mukhtarov kini telah memiliki klub baru dan bergabung dengan FC Buxoro, klub yang berlaga di Liga Uzbekistan. (antara/mcr12/jpnn)