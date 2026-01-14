Gabriel Silva Gabung Arema FC, Ini Kontrak dan Profil Singkatnya
jatim.jpnn.com, MALANG - Manajemen Arema FC resmi mengamankan jasa pemain sayap asal Brasil Gabriel Silva pada bursa transfer paruh kompetisi BRI Super League musim 2025/2026.
General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi mengatakan Gabriel Silva dikontrak dengan durasi satu musim.
"Gabriel Silva kami kontrak selama satu tahun," kata Yusrinal, Selasa (13/1).
Pria yang akrab disapa Inal itu menjelaskan perekrutan pemain berusia 28 tahun tersebut merupakan hasil evaluasi manajemen bersama tim pelatih terhadap performa Singo Edan sepanjang putaran pertama BRI Super League.
Arema FC menilai perlu adanya tambahan kekuatan di sektor sayap guna meningkatkan daya gedor tim pada putaran kedua kompetisi.
“Dari hasil evaluasi, kami membutuhkan pemain dengan karakter yang sesuai dengan gaya bermain Arema FC,” ujar Inal.
Manajemen menilai Gabriel Silva memiliki kemampuan individu, kecepatan, dan pengalaman yang mumpuni untuk memperkuat lini serang Arema FC.
Inal optimistis kehadiran eks pemain Terengganu FC itu tidak hanya menambah kedalaman skuad, tetapi juga mampu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan performa tim.
Arema FC resmi merekrut pemain sayap asal Brasil Gabriel Silva untuk putaran kedua BRI Super League.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News