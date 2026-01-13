Pelatih Arema FC Ungkap Rahasia Kemenangan atas Persik Kediri

jatim.jpnn.com, MALANG - Pelatih Arema FC Marcos Santos menegaskan seluruh pemain memiliki peran yang sama penting dalam menjaga konsistensi tim di kompetisi BRI Super League.

Menurut Marcos, tidak ada pemain yang menjadi andalan tunggal dalam skuad Singo Edan. Semua pemain dituntut siap bekerja keras dan memberikan kontribusi kapan pun dibutuhkan.

"Para pemain yang ada di Arema sama pentingnya, mereka semuanya sama-sama bisa bekerja keras," kata Marcos, Senin (12/1).

Dia membantah anggapan Arema FC hanya mengandalkan satu atau dua pemain tertentu. Menurutnya, keputusan memainkan pemain selalu didasarkan pada kondisi dan kesiapan masing-masing individu.

Marcos mencontohkan pergantian pemain saat Arema FC menghadapi Persik Kediri di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Minggu (11/1). Ketika Dalberto ditarik keluar dan digantikan Dedik Setiawan, Arema FC tetap mampu menjaga intensitas permainan.

Begitu pula saat memasukkan Ian Puleio. Pemain tersebut tampil efektif dan menjadi penentu kemenangan Arema FC lewat gol di menit akhir pertandingan.

Laga tersebut berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Arema FC. Tambahan tiga poin sekaligus memutus catatan negatif Singo Edan saat bermain kandang di Stadion Kanjuruhan.

"Tim mampu bekerja bagus karena pemain bekerja keras. Jadi, semua pemain di tim ini penting," ujar Marcos.