Putus Tren Buruk, Marcos Santos Puji Mental Pemain Arema FC

jatim.jpnn.com, MALANG - Pelatih Arema FC Marcos Santos menyebut kemenangan 2-1 atas Persik Kediri di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang merupakan buah dari semangat pantang menyerah yang ditunjukkan para pemain sepanjang pertandingan.

Marcos mengakui laga tersebut berjalan sulit karena Persik tampil solid dan bahkan mampu mencetak gol lebih dulu. Namun, dia menilai para pemain Arema FC tidak kehilangan fokus dan terus berjuang hingga menit akhir.

“Pertandingan ini tidak mudah. Persik bermain sangat baik dan sempat unggul lebih dulu, tetapi pemain Arema menunjukkan semangat dan kerja keras sampai akhirnya bisa mencetak gol kemenangan,” kata Marcos dalam konferensi pers seusai pertandingan, Minggu (11/1).

Pelatih asal Brasil itu mengapresiasi perjuangan seluruh pemain yang dinilainya bekerja maksimal demi meraih tiga poin penting.

Kemenangan tersebut sekaligus memutus catatan enam laga kandang tanpa kemenangan Arema FC di Stadion Kanjuruhan pada kompetisi BRI Super League musim ini.

"Apa yang kami lakukan dan dapatkan, (kami persembahkan) untuk Aremania," ujarnya.

Sementara itu, pemain Arema FC Julian Guevara mengaku senang bisa membantu tim meraih kemenangan, terlebih hasil tersebut juga mengakhiri catatan negatif Arema yang selalu gagal menang melawan Persik Kediri dalam empat pertemuan terakhir.

Menurut pemain asal Kolombia itu, kemenangan ini dapat menjadi titik balik untuk membangun kepercayaan diri tim, khususnya saat bermain di hadapan pendukung sendiri.