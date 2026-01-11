Gali Freitas Jadi Pembeda, Ini Kata Bernardo Tavares

JPNN.com

Minggu, 11 Januari 2026 – 17:02 WIB
Pesepakbola Persebaya Surabaya Gali Freitas melakukan selebrasi bersama rekannya usai mencetak ke gawang Malut United pada laga pekan ke-17 BRI Super League 2025/2026 di Stadion GBT Surabaya, Sabtu (10/1/2026). ANTARA/Rizal Hanafi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares memuji performa Gali Freitas yang tampil efektif dalam memanfaatkan situasi transisi ofensif saat membawa timnya menang 2-1 atas Malut United pada laga pekan ke-17 BRI Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Sabtu (10/1).

Menurut Tavares, Persebaya harus bermain sesuai dengan karakter yang dimiliki, salah satunya dengan memaksimalkan kecepatan pemain dalam fase transisi menyerang.

"Kami harus bermain dengan karakteristik yang kami miliki. Gali sangat efektif dalam transisi ofensif. Hari ini, dia mencetak dua gol dan itu sangat membantu tim," kata Tavares dalam konferensi pers seusai pertandingan.

Pelatih asal Portugal itu menegaskan dua gol yang dicetak Gali Freitas bukan semata-mata faktor keberuntungan, melainkan hasil dari penerapan taktik yang tepat untuk memaksimalkan keunggulan sang pemain.

Dia menjelaskan pemilihan formasi dan susunan pemain selalu didasarkan pada kesiapan pemain di sesi latihan serta kecocokan karakter pemain dengan strategi menghadapi lawan.

Dia menilai Gali berhasil menjawab kepercayaan tersebut dengan intensitas tinggi, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola.

"Gali memiliki kemampuan untuk memenangi bola kedua dan sangat cepat saat lapangan dalam kondisi licin karena hujan. Saya senang dengan perilakunya di lapangan hari ini," ujarnya.

Sementara itu, Gali Freitas menegaskan keberhasilannya mencetak dua gol tidak lepas dari kerja sama tim serta dukungan penuh dari suporter Persebaya.

