Persik Tak Ingin Terpeleset Meski Unggul Rekor atas Arema FC

jatim.jpnn.com, MALANG - Persik Kediri membidik kemenangan atas Arema FC pada lanjutan BRI Super League 2025/2026 di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Minggu (11/1), demi menjaga tren positif rekor pertemuan melawan tim berjuluk Singo Edan tersebut.

Pelatih Persik Kediri Marcos Reina menegaskan timnya memiliki catatan bagus saat menghadapi Arema FC dan berambisi mengulang hasil positif tersebut.

"Persik punya catatan bagus ketika menghadapi Arema dan kami berusaha mengulanginya," kata Marcos Reina saat konferensi pers di Stadion Kanjuruhan, Sabtu (10/1).

Berdasarkan catatan empat pertemuan terakhir, Persik Kediri selalu mampu mengalahkan Arema FC, baik saat laga kandang maupun tandang.

Pada putaran pertama musim 2023/2024, Persik membungkam Arema FC dengan skor telak 5-2. Sementara di putaran kedua, Macan Putih kembali mencuri tiga poin lewat kemenangan tipis 1-0.

Tren positif itu berlanjut pada musim 2024/2025. Persik kembali menyapu bersih kemenangan atas Arema FC dengan skor 1-0 dan 3-0.

Dari empat laga tersebut, Persik Kediri mencatatkan total 10 gol ke gawang Arema FC.

Meski demikian, Marcos Reina menegaskan catatan buruk Arema FC yang belum meraih kemenangan dari enam laga kandang musim ini tidak bisa dijadikan patokan.