Dwigol Gali Freitas Bawa Persebaya Menang Lawan Malut United di GBT

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya Surabaya melanjutkan tren positif setelah menaklukkan Malut United dengan skor tipis 2-1 pada laga pekan ke-17 BRI Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Sabtu (10/1).

Dua gol kemenangan Persebaya diborong Gali Freitas masing-masing pada menit ke-14 dan ke-37. Sementara itu, Malut United hanya mampu membalas lewat gol Ciro Alves pada menit ke-61.

Tambahan tiga poin membuat Persebaya naik ke peringkat keenam klasemen sementara dengan koleksi 28 poin. Adapun Malut United tetap berada di posisi keempat dengan 34 poin.

Malut United sempat mengejutkan tuan rumah pada awal laga melalui sepakan keras Ciro Alves dari luar kotak penalti. Namun, bola masih melambung di atas gawang Persebaya yang dikawal Ernando Ari Sutaryadi.

Meski mendapat tekanan awal, Persebaya mampu merespons lewat serangan-serangan cepat yang merepotkan lini belakang tim tamu.

Gol pembuka Persebaya lahir pada menit ke-14 melalui kaki kiri Gali Freitas. Gol tersebut bermula dari aksi individu Bruno Moreira yang melewati pemain lawan sebelum mengirimkan umpan matang kepada Gali.

Pemain asal Timor Leste itu kemudian melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti yang gagal dibendung kiper Malut United. Skor berubah menjadi 1-0.

Malut United mencoba menyamakan kedudukan melalui peluang David da Silva pada menit ke-21, tetapi masih dapat digagalkan Ernando Ari. Yance Sayuri juga mendapat peluang pada menit ke-24, namun sepakannya masih melebar.