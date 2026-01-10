Jelang Lawan Persebaya, Malut United Pede dengan Kekuatan Penuh

JPNN.com

Sabtu, 10 Januari 2026 – 12:07 WIB
Pelatih Malut United Hendri Susilo (tengah) bersama pemainnya David da Silva (kanan) saat konferensi pers menjelang laga pekan ke-17 BRI Super League 2025/2016 di Stadion GBT Surabaya, Jumat (9/1/2026). ANTARA/HO-Media Officer Persebaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Malut United berambisi mencuri poin saat bertandang ke markas Persebaya Surabaya pada laga pekan ke-17 BRI Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Sabtu (10/1) sore.

Pelatih Malut United Hendri Susilo memastikan timnya datang dengan kekuatan penuh untuk menghadapi tuan rumah yang tengah berada dalam tren positif.

“Alhamdulillah semua pemain dalam kondisi sehat. Kami bisa tampil dengan kekuatan penuh dan datang ke sini untuk bermain enjoy tanpa beban,” ujar Hendri dalam konferensi pers jelang laga di Stadion GBT, Surabaya, Jumat (9/1).

Hendri menilai catatan pertemuan musim lalu tidak lagi relevan karena kondisi kedua tim saat ini sudah jauh berbeda. Menurut dia, Persebaya dan Malut United sama-sama menunjukkan performa kompetitif di papan atas klasemen.

Terkait kehadiran pelatih baru Persebaya Bernardo Tavares, Hendri menyebut hal tersebut berpotensi memberi motivasi tambahan bagi skuad Bajol Ijo untuk tampil lebih agresif.

Meski demikian, Malut United telah menyiapkan pendekatan permainan yang fleksibel dan kolektif untuk meredam permainan tuan rumah.

“Kami sudah menyiapkan gameplay. Kita lihat situasi di lapangan, terutama 10 sampai 15 menit awal, lalu menyesuaikan,” ujarnya.

Sementara itu, penyerang Malut United David da Silva menegaskan tetap menjaga profesionalitas dan fokus penuh membela timnya saat menghadapi Persebaya, klub yang pernah dibelanya.

Malut United berambisi mencuri poin saat bertandang ke markas Persebaya Surabaya di Stadion GBT.
Sumber Antara
