Persik Kediri Dapat Suntikan Semangat dari Suporter Jelang Lawan Arema FC

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Tim Persik Kediri mendapat dukungan penuh dari suporter menjelang laga melawan Arema FC pada Super League 2025/2026. Kedua tim akan bentrok di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Minggu (11/1).

Sejumlah suporter Persik Kediri hadir langsung menyaksikan sesi latihan tim di Stadion Gelora Daha Jayati, Kabupaten Kediri, Jumat (9/1). Kehadiran mereka bertujuan memberikan suntikan semangat kepada pemain jelang laga Derbi Jawa Timur tersebut.

Salah seorang perwakilan suporter Persik Kediri, Dian, mengatakan dirinya bersama rekan-rekan sengaja datang untuk mengangkat mentalitas pemain sebelum menghadapi Arema FC.

"Tujuan kami datang untuk mengangkat mentalitas pemain. Kami berharap Persik Kediri dapat meraih tiga poin di laga penuh gengsi ini," katanya.

Laga antara Persik Kediri dan Arema FC dikenal sebagai salah satu derbi paling sengit di Jawa Timur. Pertandingan ini bukan sekadar duel antarklub peserta Super League, tetapi juga menyangkut gengsi kedua tim dan suporternya.

Kemenangan akan menjadi kebanggaan tersendiri bagi pendukung, sementara kekalahan kerap meninggalkan rasa kecewa hingga pertemuan berikutnya.

Pelatih Persik Kediri Marcos Reina Torres menyambut positif dukungan langsung dari suporter tersebut. Menurutnya, kehadiran fans memiliki peran penting dalam meningkatkan motivasi pemain.

"Saya sangat berterima kasih atas kehadiran dan dukungan langsung dari fans yang sudah menyempatkan hadir saat latihan. Ketika kita memiliki semua fans seperti ini, itu membantu untuk mempersiapkan diri. Karena dengan semua suporter di sini, para pemain bisa melihat pentingnya pertandingan ini," ujar Marcos.