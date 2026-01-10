Malut United Jadi Ancaman Serius, Bernardo Tavares Minta Disiplin Pemain

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares mewaspadai kekuatan Malut United, terutama dalam transisi menyerang cepat dan situasi bola mati, menjelang laga pekan ke-17 BRI Super League 2025/2026.

Persebaya dijadwalkan menjamu Malut United di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Sabtu (10/1) sore.

Tavares menilai Malut United sebagai salah satu tim terbaik di Liga 1 dalam memanfaatkan momen perubahan dari bertahan ke menyerang. Selain itu, tim tersebut juga dinilai sangat efektif dalam situasi set-piece ofensif.

“Saya setuju bahwa mereka adalah salah satu tim terbaik di liga, dalam transisi menyerang dan juga sangat kuat dalam bola mati,” kata Tavares saat konferensi pers menjelang laga di Stadion GBT, Surabaya, Jumat (9/1)

Pelatih asal Portugal itu menekankan pentingnya disiplin pemain Persebaya dalam menjaga ruang, terutama di area dekat gawang, agar tidak memberi keleluasaan bagi lawan dalam mengambil keputusan.

Menurut dia, Malut United memiliki pemain yang mampu melepaskan tembakan cepat dari luar kotak penalti serta mengirim umpan silang akurat untuk diselesaikan melalui sundulan.

“Apabila kami memberi terlalu banyak waktu dan ruang, mereka akan mengambil keputusan terbaik. Itu yang harus kami hindari,” ujarnya.

Tavares juga menyoroti sejumlah pemain kunci Malut United yang dinilai memiliki koneksi permainan kuat karena pernah bermain bersama sebelumnya.