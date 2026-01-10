Bernardo Tavares Jalani Debut Bersama Persebaya, Minta Dukungan Bonek-Bonita

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares meminta dukungan penuh Bonek dan Bonita untuk menjadi pembeda pada laga debutnya bersama Bajol Ijo saat menjamu Malut United.

Persebaya akan menghadapi Malut United pada pekan ke-17 BRI Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Sabtu (9/1) sore.

"Kehadiran dan antusiasme suporter sangat kami butuhkan karena Persebaya akan menghadapi lawan yang sedang berada dalam performa terbaik dan memiliki catatan positif dalam beberapa pertemuan terakhir," kata Tavares saat konferensi pers di Stadion GBT.

Pelatih asal Portugal itu mengakui waktu persiapan tim terbilang singkat sejak dirinya ditunjuk sebagai pelatih kepala. Meski demikian, Persebaya datang dengan modal kemenangan yang mampu meningkatkan kepercayaan diri pemain.

Menurut Tavares, Malut United merupakan salah satu tim kuat di Liga 1 musim ini. Tim berjuluk Laskar Kie Raha itu diperkuat sejumlah pemain berpengalaman serta memiliki ambisi besar untuk bersaing di papan atas.

Dia menyinggung rekor pertemuan Persebaya yang belum berpihak kepada timnya, termasuk kekalahan 0-2 pada laga kandang musim lalu.

“Malut sedang dalam momen yang bagus, mereka banyak menang, produktif mencetak gol, dan hanya dua kali kalah. Ini akan menjadi pertandingan yang sulit,” tuturnya.

Karena itu, Tavares menekankan pentingnya peran suporter dalam membantu pemain berani mengambil risiko di lapangan, terutama dalam situasi transisi dan pengambilan keputusan.