MLBB Goes to School, Ini Tips Jadi Pro Player dari Eks Pelatih EVOS dan Alter Ego

Jumat, 09 Januari 2026 – 20:22 WIB
Mantan Pelatih EVOS Ade Setiawan dan Ego Nafari dari eks pelatih Alter Ego membuka rahasia untuk menjadi pro playar Mobile Legends dalam acara MLBB Goes to School di Tunjungan Plaza, Surabaya, Jumat (9/1). Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) menggelar talkshow bertajuk Coaching Clinic: Understanding Better Gameplay and Strategy bersama Ex-analyst EVOS Legends Ade Setiawan dan Ex-coach Alter Ego Nafari di Atrium Tunjungan Plaza 3, Surabaya, Jumat (9/1).

Talkshow ini merupakan bagian dari rangkaian MLBB Goes to School, sebuah turnamen esport yang menyasar pelajar tingkat SD dan SMP.

Ade Setiawan membuka sesi dengan menekankan pentingnya pertemanan sebagai pondasi utama dalam mendalami permainan MLBB, khususnya bagi siswa sekolah.

“Biasanya pondasi belajar MLBB itu berawal dari teman yang juga suka main. Di usia segini mereka main game di waktu luang, sisanya tetap sekolah dan mengerjakan tugas,” kata Ade.

Menurut Ade, interaksi di luar permainan justru menjadi kunci penting dalam membangun kerja sama tim saat bertanding.

“Ketika di luar game mereka bisa ngobrol, diskusi mau pakai hero apa, itu bisa disesuaikan. Pondasi ini penting banget,” ujarnya.

Ade menilai, banyak siswa SD dan SMP saat ini sudah memiliki kemampuan dasar bermain MLBB. Potensi tersebut dapat terus diasah saat mereka memasuki jenjang SMA hingga perguruan tinggi.

“Mereka ini sebenarnya sudah di momen yang tepat untuk belajar sedikit demi sedikit. Nantinya, ketika masuk SMA atau kuliah, bisa melanjutkan ke arah pemain profesional,” katanya.

Mantan Pelatih EVOS dan Alter Ego membuka rahasia untuk menjadi pro playar Mobile Legends.
