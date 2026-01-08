Turnamen MLBB Pelajar Digelar, Pemkot Surabaya Dukung Ekosistem Esport Sehat

JPNN.com

Kamis, 08 Januari 2026 – 21:40 WIB
MLBB Goes To School yang fokus pada pembinaan karakter pelajar digelar di Tunjungan Plaza Surabaya mulai 8-11 Januari 2026. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berkolaborasi dengan pengembang gim global Moonton Games resmi membuka Grand Tournament Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) Goes To School 2025.

Turnamen esport yang menyasar pelajar tingkat SD dan SMP ini digelar di Atrium Tunjungan Plaza 3 Surabaya, mulai Kamis (8/1) hingga Minggu (11/1).

Ajang ini tidak hanya menjadi kompetisi perebutan gelar juara, tetapi juga langkah strategis membangun ekosistem esport pelajar yang sehat dan selaras dengan dunia pendidikan.

Kepala Bidang Pengembangan Ekosistem Gim Moonton Games Erina Tan mengatakan, turnamen ini digagas sebagai respons atas tingginya minat gim di kalangan pelajar usia dini. Menurutnya, popularitas gim harus diiringi dengan tanggung jawab untuk membentuk pola bermain yang positif.

“Ketika generasi muda menyukai gim kami, sudah menjadi tanggung jawab kami untuk mengarahkan mereka bermain secara sehat, terstruktur, dan bermakna. Hal ini kami wujudkan melalui pendampingan tepat dan kolaborasi erat dengan dunia pendidikan,” ujar Erina, Kamis (8/1).

Dia menjelaskan turnamen ini dibangun dari program MLBB Teacher Ambassador yang menempatkan guru sebagai pendamping utama siswa. Hingga kini, program tersebut telah menjangkau 328 sekolah di Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Jombang, Kediri, Malang, dan Mojokerto.

Menurut Erina, Jawa Timur dipilih sebagai wilayah perintis karena dinilai memiliki kesiapan infrastruktur pendidikan serta dukungan aktif dari tenaga pendidik. Target utama program ini bukan sekadar mencetak atlet profesional, tetapi juga membangun soft skills seperti kerja sama tim, komunikasi, kepemimpinan, dan kemampuan berpikir strategis.

“Fokus kami tetap pada pendidikan dan pengembangan karakter. Ini pembelajaran bagi kami untuk mengembangkan program yang lebih terstruktur ke depannya,” katanya.

