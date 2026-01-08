JPNN.com

Profil Bruno Paraiba dan Jefferson Silva, Dua Pemain Baru Persebaya Asal Brasil

Kamis, 08 Januari 2026 – 12:37 WIB
Tangkapan layar - Pemain asing baru Persebaya Surabaya Bruno Paraiba (kanan) dan Jefferson Silva (kiri) berpose saat dikenalkan klub melalui unggahan di sosial media resmi Persebaya, Rabu (7/1/2026). ANTARA/HO-Media Officer Persebaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya Surabaya resmi memperkenalkan dua pemain asing anyar asal Brasil, Bruno Paraiba dan Jefferson Silva, untuk memperkuat tim pada lanjutan kompetisi BRI Super League 2025/2026.

Perkenalan kedua pemain tersebut dilakukan melalui unggahan video di akun media sosial resmi Persebaya, Rabu (7/1). Dalam video tersebut, Bruno Paraiba dan Jefferson Silva tampak mengenakan atribut klub berjuluk Bajol Ijo.

Manajemen Persebaya menyampaikan sambutan singkat melalui keterangan unggahan di akun resmi klub @officialpersebaya.

"lki lho Rek (ini lo teman), Bruno kedua Persebaya, Bruno Paraiba. Paraiba yang berposisi striker tidak datang sendiri. Dia datang bersama Jefferson Silva, pemain kidal yang berposisi bek kiri. Selamat datang Rek, ayo bawa Persebaya terbang lebih tinggi lagi," tulis akun tersebut.

Bruno Paraiba dan Jefferson Silva diperkenalkan secara terpisah sebelum akhirnya ditampilkan bersama dalam satu video. Keduanya dipastikan segera bergabung dalam program latihan tim.

Sebelum bergabung dengan Persebaya, Bruno Paraiba sempat berkiprah di kompetisi luar Brasil dengan memperkuat Cheonan City FC, klub yang berlaga di K-League 2, kasta kedua sepak bola Korea Selatan.

Pemain yang berposisi sebagai striker itu dikenal memiliki mobilitas tinggi dan naluri mencetak gol. Selain di lini depan, Bruno juga kerap dimainkan di sektor lini tengah serang.

Sementara itu, Jefferson Silva memiliki pengalaman bermain di sejumlah klub Brasil. Pemain berposisi bek kiri tersebut tercatat terakhir membela Operário Ferroviário Esporte Clube, klub yang berlaga di Serie B Brasil.

