Pemain Perseta Tulungagung Mengalami Retak Tulang Rusuk Seusai Ditendang Lawan

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Manajemen Perseta 1970 Tulungagung memastikan pemainnya, Firman Nugraha Ardhiansyah, mengalami retak tulang rusuk bagian bawah usai menerima tendangan keras saat pertandingan melawan PS Putra Jaya Pasuruan di ajang Liga 4 Jawa Timur.

Manajer Perseta 1970 Tulungagung Rudi Iswahyudi mengatakan insiden tersebut terjadi pada menit ke-72 ketika Firman berupaya merebut bola dari pemain PS Putra Jaya Pasuruan Muhammad Hilmi Gimnastiar.

"Firman terkena tendangan keras di bagian dada. Setelah kejadian itu, kondisinya sempat kejang dan harus mendapatkan perawatan di ambulans," kata Rudi, Selasa (6/1).

Meski sempat mendapat perawatan di lapangan, Firman memilih tidak langsung dibawa ke rumah sakit karena merasa kondisinya mulai membaik.

Namun, pada malam harinya, Firman mengeluhkan sesak napas kepada tim ofisial Perseta 1970 Tulungagung.

Menindaklanjuti keluhan tersebut, tim ofisial kemudian membawa Firman ke RSUD Kabupaten Bangkalan untuk menjalani pemeriksaan lanjutan, termasuk pemeriksaan rontgen.

"Hasil pemeriksaan rontgen menunjukkan adanya retakan pada tulang rusuk bagian bawah. Kondisi ini masuk kategori cedera serius dan berisiko," ujar Rudi.

Berdasarkan hasil medis tersebut, manajemen Perseta 1970 Tulungagung memutuskan mengistirahatkan Firman dari seluruh aktivitas latihan maupun pertandingan hingga dinyatakan pulih sepenuhnya oleh tim medis.