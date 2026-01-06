Arema FC Pinjamkan Muhammad Rafli di Bursa Transfer BRI Super League

jatim.jpnn.com, MALANG - Manajemen Arema FC memasukkan nama Muhammad Rafli ke dalam daftar pemain yang akan dipinjamkan (players on loan) pada bursa transfer paruh musim kompetisi BRI Super League 2025/2026 yang akan dibuka dalam waktu dekat.

General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi mengatakan status pinjaman diberikan karena Rafli masih terikat kontrak resmi dan dinilai memiliki masa depan yang baik bersama klub berjuluk Singo Edan tersebut.

"Status Rafli dipinjamkan ke klub lain karena dia pemain yang masih terikat kontrak resmi dengan Arema FC dan masih punya masa depan yang baik," kata Yusrinal, Senin (5/1).

Pria yang akrab disapa Inal itu menegaskan keputusan meminjamkan Rafli sama sekali tidak berkaitan dengan persoalan kedisiplinan maupun sikap sang pemain di dalam maupun di luar lapangan.

Manajemen Arema FC juga membantah anggapan bahwa keputusan tersebut diambil karena adanya kritik dari suporter terhadap performa Rafli.

"Rafli tipe pemain yang memiliki mental bagus dalam menyikapi berbagai kritik dan memiliki solusi yang bijak," ujarnya.

Sementara itu, pelatih Arema FC Marcos Santos menyatakan keputusan meminjamkan gelandang serang berusia 27 tahun itu murni didasari kebutuhan Rafli untuk mendapatkan menit bermain yang lebih reguler agar perkembangan kariernya tetap terjaga.

"Saat ini, karena meningkatnya persaingan dalam skuad dan terbatasnya kesempatan bermain, klub percaya bahwa keputusan terbaik adalah mengizinkan Rafli bergabung dengan klub lain dengan status pinjaman," kata pelatih asal Brasil tersebut.