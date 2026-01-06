Persik Kediri Gagalkan Kemenangan Persib Lewat Gol Injury Time

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Persik Kediri menahan imbang Persib Bandung dengan skor 1-1 dalam lanjutan kompetisi Super League yang digelar di Stadion Brawijaya, Kota Kediri, Senin (5/1) malam.

Gol telat Muhammad Firly pada menit ke-90+5 menyelamatkan Persik dari kekalahan, setelah Persib lebih dulu unggul lewat gol Saddil Ramdani pada menit ke-68.

Sejak awal pertandingan, kedua tim tampil saling menyerang. Persib bermain agresif dan beberapa kali mengancam gawang Persik, namun hingga jeda babak pertama skor tetap imbang tanpa gol.

Memasuki babak kedua, tempo permainan meningkat. Persib akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-68 melalui Saddil Ramdani yang memaksimalkan umpan Berguinho.

Petaka datang bagi Persib pada menit ke-81. Saddil Ramdani harus meninggalkan lapangan setelah diganjar kartu kuning kedua akibat melakukan pelanggaran keras terhadap Yusuf Meilana.

Unggul jumlah pemain, Persik tampil menekan. Sejumlah peluang tercipta hingga akhirnya Muhammad Firly mencetak gol penyama kedudukan pada masa injury time menit ke-90+5.

Skor 1-1 bertahan hingga laga usai. Hasil ini menggagalkan ambisi Persib Bandung membawa pulang tiga poin dari Stadion Brawijaya.

Tambahan satu poin membuat Persik Kediri bertahan di posisi ke-11 klasemen sementara dengan koleksi 19 poin. Sementara Persib Bandung berada di peringkat ketiga dengan 35 poin.