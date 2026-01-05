Bernardo Tavares Ungkap Langkah Awal Bersama Persebaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares mengungkapkan langkah awal yang akan dijalankannya bersama tim usai tiba di Bandara Internasional Juanda, Surabaya, Minggu (5/1) malam.

Pelatih asal Portugal itu menegaskan fokus pertamanya adalah memahami kondisi internal tim sebelum melakukan perubahan apa pun.

“Saat ini kami perlu mengenal apa yang kami miliki,” ujar Tavares.

Menurutnya, langkah awal tersebut mencakup pemahaman menyeluruh terhadap 'rumah' Persebaya, mulai dari pemain muda hingga skuad utama, sebagai fondasi dalam membangun tim ke depan.

Tavares mengaku telah menganalisis sejumlah pertandingan Persebaya serta mengamati karakteristik beberapa pemain yang sebelumnya tampil di klub lain maupun bermain di posisi berbeda. Hal tersebut menjadi bahan evaluasi awal sebelum menentukan kebijakan teknis.

Meski datang ke klub besar dengan sejarah panjang, Tavares menegaskan dirinya tidak membawa janji manis soal gelar juara.

“Saya tidak menjanjikan gelar. Saya datang untuk bekerja,” ucapnya.

Dia menyadari Persebaya memiliki basis suporter yang sangat kuat sehingga atmosfer stadion akan menjadi faktor penting, khususnya saat laga kandang.