Persela Bangkit, Bima Sakti Persembahkan Kemenangan untuk Choirul Huda

Senin, 05 Januari 2026 – 09:34 WIB
Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti memberikan keterangan kepada wartawan saat sesi konferensi pers usai pertandingan melawan Persiba Balikpapan pada lanjutan Pegadaian Championship 2025–2026 di Stadion Surajaya, Lamongan, Jawa Timur, Minggu (4/1). (ANTARA/Alimun Khakim)

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti menilai kemenangan 1-0 atas Persiba Balikpapan pada lanjutan Pegadaian Championship 2025–2026 menjadi momentum penting bagi tim untuk bangkit dan memperbaiki performa.

“Kemenangan kemarin menjadi momentum yang sangat berarti bagi kami. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk bangkit dan tampil lebih baik ke depan,” kata Bima Sakti di Lamongan, Senin (5/1).

Pelatih yang baru menjalani debut bersama Persela itu mengatakan kemenangan tersebut dipersembahkan untuk almarhum Choirul Huda serta seluruh suporter Laskar Joko Tingkir yang selama ini setia memberikan dukungan.

Choirul Huda merupakan legenda Persela Lamongan yang dikenal dengan dedikasi one man one club, setelah mengabdikan seluruh karier profesionalnya hanya untuk Persela hingga wafat pada 2017. Sosoknya menjadi simbol loyalitas dan semangat juang bagi Persela.

Bima Sakti juga menyebut dukungan moril suporter tetap menjadi kekuatan besar bagi tim, meski hingga kini belum bisa hadir langsung di Stadion Surajaya akibat sanksi.

"Kami rindu atmosfer stadion yang dipenuhi suporter. Semoga ada keringanan sanksi sehingga dukungan langsung dapat kembali diberikan," ujarnya.

Menurut Bima, kemenangan perdana ini menjadi modal penting untuk membangun kembali kepercayaan diri tim di tengah padatnya jadwal pertandingan Januari.

"Kami harus melangkah secara bertahap dan tidak cepat puas menghadapi jadwal padat pada Januari," ucapnya.

Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti menyebut kemenangan atas Persiba Balikpapan menjadi momentum kebangkitan tim di Pegadaian Championship 2025–2026.
Sumber Antara
