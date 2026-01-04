Persela Menang 1-0 atas Persiba Meski Bermain 10 Pemain

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Persela Lamongan meraih kemenangan dramatis atas Persiba Balikpapan dengan skor tipis 1-0 pada lanjutan Pegadaian Championship 2025–2026 di Stadion Surajaya, Lamongan, Minggu (4/1) petang.

Meski harus bermain dengan 10 pemain sejak babak pertama, tim Laskar Joko Tingkir mampu mengamankan tiga poin penuh di hadapan pendukungnya.

Gol semata wayang Persela dicetak oleh Muhammad Hambali Tholib pada menit ke-48. Gelandang muda tersebut melepaskan tendangan keras kaki kiri dari luar kotak penalti yang gagal diantisipasi kiper Persiba Balikpapan.

Persela harus kehilangan satu pemain lebih awal setelah bek tengah Yoga Pratama diganjar kartu merah oleh wasit pada menit ke-32 akibat melakukan pelanggaran keras terhadap pemain Persiba.

Bermain dengan keunggulan jumlah pemain, Persiba Balikpapan mencoba mengambil inisiatif serangan dan menekan pertahanan tuan rumah. Namun, rapatnya lini belakang Persela membuat sejumlah peluang tim tamu gagal berbuah gol.

Sebaliknya, Persela tampil lebih disiplin dan sabar dengan mengandalkan organisasi pertahanan serta sesekali melancarkan serangan balik cepat.

Hingga peluit panjang dibunyikan, keunggulan 1-0 untuk Persela tetap bertahan dan memastikan kemenangan perdana di bawah arahan pelatih kepala Bima Sakti.