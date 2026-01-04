Debut Bima Sakti, Persela Bidik Kemenangan atas Persiba

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Persela Lamongan membidik tiga poin penuh saat menjamu Persiba Balikpapan pada lanjutan Pegadaian Championship 2025–2026 di Stadion Surajaya, Lamongan, Minggu (4/12) pukul 19.00 WIB.

Asisten pelatih Persela Ragil Sudirman mengatakan timnya melakukan pembenahan serius usai gagal meraih kemenangan dalam beberapa laga terakhir, termasuk saat bertandang ke markas Persipura Jayapura.

“Sejak datang dari Persipura kami berupaya maksimal memperbaiki kekurangan. Lawan Persiba kami harus dapat tiga poin di kandang,” kata Ragil saat jumpa pers, Sabtu (3/12).

Ragil menyatakan kondisi mental dan kesiapan taktik pemain berada dalam kondisi positif. Kehadiran pelatih kepala baru disebut menjadi suntikan motivasi tambahan bagi skuad Laskar Joko Tingkir.

“Anak-anak terlihat antusias dengan kedatangan pelatih baru dan itu menjadi motivasi bagi kami,” ujarnya.

Terkait absennya gelandang asing Jonathan Bustos yang sudah tidak memperkuat Persela, Ragil memastikan timnya memiliki sejumlah opsi pemain pengganti yang siap diturunkan, yakni Hambali, Hendro, dan Sadewa.

Pemain Persela Hendro Siswanto mengatakan seluruh pemain telah melakukan evaluasi dan siap tampil maksimal di laga krusial tersebut.

“Kami sudah berbenah dan siap untuk besok,” ujar Hendro.