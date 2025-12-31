JPNN.com

Carlos Pena Ungkap Kunci Persita Kalahkan Arema FC di Kanjuruhan

Rabu, 31 Desember 2025 – 10:25 WIB
Carlos Pena Ungkap Kunci Persita Kalahkan Arema FC di Kanjuruhan - JPNN.com Jatim
Pelatih Persita Tangerang Carlos Pena memberikan keterangan kepada wartawan seusai pertandingan melawan Arema FC di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Selasa (30/12/2025). ANTARA/Ananto Pradana

jatim.jpnn.com, MALANG - Pelatih Persita Tangerang Carlos Pena memuji daya juang anak asuhnya setelah menaklukkan Arema FC dengan skor 1-0 pada laga BRI Super League di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Selasa (30/12).

Carlos mengaku bangga dengan kerja keras pemainnya yang mampu meraih tiga poin di kandang Singo Edan, meski menghadapi berbagai keterbatasan sepanjang pertandingan.

"Saya mengapresiasi dan bangga kepada pemain karena sudah berjuang mendapatkan tiga poin di sini," ujar Carlos dalam konferensi pers seusai pertandingan.

Pelatih asal Spanyol itu menyebut Persita datang ke Malang dalam kondisi kurang ideal. Salah satunya, absennya gelandang andalan Pablo Ganet yang harus memperkuat Timnas Guinea Khatulistiwa di ajang Piala Afrika.

Selain itu, Persita juga kehilangan bek kanan Mario Jardel yang mengalami cedera dan harus ditarik keluar. Situasi semakin sulit setelah Andrean Rindorindo diganjar kartu merah pada menit ke-69 akibat melanggar penyerang Arema FC Dedik Setiawan.

Meski bermain dengan 10 orang, Carlos menilai para pemainnya mampu bekerja ekstra keras untuk meredam tekanan Arema FC yang tampil dominan.

"Ketika kami bermain dengan 10 pemain, Arema FC menerapkan garis pertahanan tinggi dan kami berhasil memaksimalkan itu," jelasnya.

Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-90+1. Aleksa Andrejic sukses mencetak gol kemenangan Persita setelah memanfaatkan celah di lini pertahanan Arema FC.

Persita Tangerang sukses menaklukkan Arema FC 1-0 di Stadion Kanjuruhan. Carlos Pena memuji daya juang pemain meski bermain dengan 10 orang.
Sumber Antara
