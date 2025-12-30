Gol Injury Time Andrejic Bawa Persita Kalahkan Arema FC di Kanjuruhan

jatim.jpnn.com, MALANG - Persita Tangerang membungkam tuan rumah Arema FC dengan skor tipis 1-0 dalam lanjutan BRI Super League di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Selasa (30/12).

Gol semata wayang Persita dicetak Aleksa Andrejic pada menit ke-90+1, setelah memaksimalkan umpan Rayco Rodriguez. Gol dramatis itu sekaligus memastikan kekalahan Arema FC di kandang sendiri.

Sejak awal laga, kedua tim tampil hati-hati sehingga tempo pertandingan berjalan lambat. Arema FC sempat meningkatkan intensitas permainan pada pertengahan babak pertama, namun rapatnya pertahanan Persita membuat peluang tuan rumah mentah.

Persita justru beberapa kali mengancam lewat skema serangan balik, memanfaatkan kesalahan umpan dan kontrol bola pemain Arema.

Memasuki babak kedua, situasi pertandingan tak banyak berubah. Arema FC mencoba bermain lebih cepat, tetapi tetap kesulitan menembus pertahanan tim tamu.

Keuntungan sempat didapat Arema FC setelah pemain Persita Andrean Rindorindo diganjar kartu merah pada menit ke-69. Namun, keunggulan jumlah pemain gagal dimaksimalkan tim asuhan Marcos Santos.

Petaka justru datang di menit-menit akhir laga. Pada menit ke-90+1, Rayco Rodriguez mencuri bola dari kaki Muhammad Rafli dan mengirimkan umpan matang yang sukses diselesaikan Aleksa Andrejic untuk membobol gawang Lucas Frigeri.

Gol tersebut memastikan kemenangan Persita Tangerang sekaligus membuat Arema FC harus menelan kekalahan di Stadion Kanjuruhan. (antara/mcr12/jpnn)