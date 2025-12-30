JPNN.com

Selasa, 30 Desember 2025 – 13:08 WIB
Persita Percaya Diri Hadapi Arema FC Seusai Bantai Persik Kediri - JPNN.com Jatim
Foto Arsip - Para pemain Persita Tangerang melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang PSIM Yogyakarta pada pertandingan BRI Super League 2025/2026 di Stadion Indomilk Arena, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (17/10/2025). Persita Tangerang mengalahkan PSIM Yogyakarta dengan skor 4-0. (ANTARA FOTO/Putra M. Akbar/YU)

jatim.jpnn.com, MALANG - Persita Tangerang menatap laga tandang melawan Arema FC dengan penuh motivasi pada pertandingan lanjutan BRI Super League 2025/2026 di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Selasa (30/12).

Pelatih Persita Tangerang Carlos Pena menyebut motivasi tinggi para pemain tidak lepas dari hasil positif pada laga sebelumnya, saat Pendekar Cisadane menang telak 3-0 atas Persik Kediri.

"Persiapan baik, terus setelah kami memenangkan pertandingan melawan (Persik) Kediri tim ini dalam motivasi yang bagus. Kami menatap pertandingan besok menghadapi Arema," ujar Carlos Pena dalam konferensi pers di Stadion Kanjuruhan, Senin (29/12).

Meski demikian, pelatih asal Spanyol itu menyadari bahwa menghadapi Arema FC di kandangnya sendiri bukan perkara mudah. Menurutnya, tim tuan rumah memiliki kualitas pemain yang mumpuni.

Carlos Pena juga menegaskan tidak ingin menjadikan catatan negatif Arema FC di laga kandang sebagai jaminan Persita akan mudah meraih poin penuh.

“Arema punya kualitas. Kami harus tetap fokus dan bermain dengan penuh kepercayaan diri selama 90 menit,” ucapnya.

Dia pun mengingatkan para pemainnya untuk siap menghadapi tekanan, baik dari permainan Arema FC maupun dukungan suporter tuan rumah di Stadion Kanjuruhan.

"Secara personal setiap pemain akan merasa enjoy menikmati permainan jika suporter penuh. Tapi ketika mereka tidak datang, kami akan tetap menampilkan permainan terbaik," katanya.

Pelatih Persita Tangerang Carlos Pena menyebut timnya termotivasi mengalahkan Arema FC pada laga BRI Super League di Stadion Kanjuruhan.
