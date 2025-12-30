Andre Caldas Ungkap Kunci Arema FC Hadapi Persita Tangerang

jatim.jpnn.com, MALANG - Arema FC telah menyiapkan sejumlah strategi khusus untuk meredam agresivitas sektor sayap Persita Tangerang pada laga lanjutan BRI Super League 2025/2026 di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Selasa (30/12).

Asisten Pelatih Arema FC Andre Caldas menilai kekuatan utama Persita terletak pada permainan sayap, sehingga tim pelatih perlu melakukan antisipasi ekstra.

"Kami perlu melakukan persiapan khusus untuk melawan pemain sayap mereka. Kalau rencana pertama tidak berjalan sesuai harapan maka akan beralih ke rencana kedua," ujar Andre saat konferensi pers di Kota Malang, Senin (29/12).

Andre enggan membeberkan detail strategi yang disiapkan. Namun, ia memastikan Arema FC memiliki lebih dari satu skema permainan, baik untuk membangun serangan maupun memperkuat pertahanan.

Menurutnya, tim pelatih telah mempelajari kelebihan dan kekurangan Persita Tangerang, termasuk performa mereka pada laga terakhir.

"Mereka memenangkan pertandingan terakhir, kami telah menonton dan mengamati semua video tentang Persita," ucapnya.

Dengan persiapan tersebut, Andre menegaskan Arema FC siap meladeni perlawanan tim tamu dan berharap Persita juga tampil maksimal agar pertandingan berlangsung menarik.

Sementara itu, pemain Arema FC Julian Guevara menyebut persiapan tim menjelang laga kandang berjalan dengan baik.