Arema FC Lepas Brandon Scheunemann di Bursa Transfer Paruh Musim, Ini Alasannya

jatim.jpnn.com, MALANG - Manajemen Arema FC dipastikan melepas pemain muda Brandon Scheunemann pada bursa transfer paruh musim BRI Super League 2025/2026 yang dijadwalkan dibuka awal tahun depan.

General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi mengatakan keputusan melepas Brandon bukan karena persoalan kualitas, melainkan demi memberi kesempatan sang pemain mendapatkan menit bermain reguler.

"Kami melihat Brandon sebagai aset berharga dan pemain dengan masa depan yang cerah. Kepindahan ini bukan soal melepas kualitas, tetapi memberi ruang bagi Brandon untuk mendapatkan menit bermain yang lebih banyak agar terus berkembang," kata Yusrinal, Minggu (28/12).

Pria yang akrab disapa Inal itu menyatakan perpisahan dengan bek tengah berdarah Indonesia–Jerman tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama antara manajemen, tim pelatih, dan pemain.

Selama membela Arema FC, Brandon memang minim kesempatan tampil akibat ketatnya persaingan di lini belakang. Berdasarkan data Transfermarkt, pemain berusia 20 tahun itu baru mencatat satu penampilan bersama Arema FC pada musim 2024/2025.

Sementara itu, pada musim BRI Super League 2025/2026, Brandon belum mendapat kesempatan bermain hingga menjelang akhir putaran pertama di bawah arahan pelatih Marcos Santos.

Persaingan di sektor bek tengah Arema FC terbilang ketat dengan kehadiran sejumlah pemain berpengalaman seperti Luiz Gustavo, Odivan Koerich, Yann Motta, dan Anwar Rifai.

Inal meyakini keputusan melepas Brandon menjadi langkah terbaik bagi perkembangan karier mantan pemain PSIS Semarang dan Persipura Jayapura tersebut.