Persebaya Menang Besar, Uston Nawawi Ingatkan Ini Baru Permulaan

Minggu, 28 Desember 2025 – 20:02 WIB
Pesepak bola asing Persebaya Francisco Rivera (tengah) melakukan selebrasi usai menjebol gawang Persijap Jepara dalam laga tunda pekan kelima BRI Super League 2025/2026 di Stadion GBT Surabaya, Minggu (29/12/2025). ANTARA/Rizal Hanafi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih sementara Persebaya Uston Nawawi menilai kemenangan telak 4-0 atas Persijap Jepara pada laga tunda pekan kelima BRI Super League 2025/2026 menjadi modal penting untuk mengembalikan kepercayaan diri tim.

Hasil positif tersebut diraih Persebaya saat menjamu Persijap di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Minggu (28/12) petang, setelah sebelumnya Bajol Ijo puasa kemenangan dalam beberapa pertandingan.

“Alhamdulillah, berkat dukungan Bonek dan Bonita serta kerja keras seluruh elemen tim, pemain bisa menunjukkan karakter Persebaya. Namun, ini baru permulaan,” kata Uston dalam konferensi pers seusai laga.

Pelatih berlisensi AFC Pro itu menegaskan kemenangan tersebut tidak datang dengan mudah.

Menurutnya, Persebaya harus melewati fase sulit sehingga mental juara perlu dibangun secara konsisten.

Uston mengungkapkan sejak awal pertandingan ia terus mengingatkan para pemain agar tetap fokus, meski telah unggul dua gol pada babak pertama.

“Di ruang ganti saya tekankan, meski unggul 2-0 harus dianggap masih 0-0 karena keunggulan itu belum aman,” ujarnya.

Dia juga menyebut tim pelatih telah mengantisipasi kekuatan Persijap, khususnya pergerakan Gustavo Franca yang dinilai sangat dominan.

Kemenangan telak Persebaya Surabaya atas Persijap Jepara dinilai Uston Nawawi menjadi modal penting untuk membangun kembali kepercayaan diri tim.
Sumber Antara
TAGS   Persebaya uston nawawi persebaya vs persijap jepara BRI Super League Liga 1 Indonesia berita liga 1

