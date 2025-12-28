Bajol Ijo Mengamuk, Persijap Jepara Dibantai 4-0 di GBT

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya Surabaya tampil perkasa dengan membungkam tamunya Persijap Jepara dengan skor telak 4-0 dalam laga tunda pekan kelima BRI Super League musim 2025/2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Minggu (28/12).

Empat gol kemenangan Bajol Ijo masing-masing dicetak oleh Bruno Moreira pada menit ke-26, Leo Lelis meniy ke-38, Francisco Rivera menit ke-80, dan Mihailo Perovic menit ke-85.

Sejak awal laga, Persebaya memilih tampil lebih berhati-hati dalam membangun serangan. Namun, pendekatan itu sempat memberi ruang bagi Persijap yang tampil agresif dengan tekanan tinggi.

Tim tamu lebih dulu mengancam lewat Carlos Henrique Franca pada menit kesembilan, tetapi sepakannya masih melebar di sisi kanan gawang Ernando Ari Sutaryadi. Persebaya membalas melalui peluang Francisco Rivera pada menit ke-13, tetapi tendangannya juga belum menemui sasaran.

Persijap kembali hampir mencetak gol pada menit ke-19 ketika sepakan Franca membentur mistar gawang Persebaya.

Keunggulan justru diraih tuan rumah setelah wasit menunjuk titik putih pada menit ke-22 akibat pelanggaran Rizki Hidayat terhadap Rivera di kotak penalti. Keputusan tersebut dikonfirmasi melalui tayangan VAR.

Bruno Moreira yang maju sebagai eksekutor sukses menuntaskan tugasnya dan membawa Persebaya unggul 1-0 pada menit ke-26.

Keunggulan Persebaya bertambah pada menit ke-38. Leo Lelis sukses menyundul bola hasil sepak pojok Rivera untuk menggandakan skor menjadi 2-0. Hingga jeda, Persebaya tetap unggul dengan skor tersebut.