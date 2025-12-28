Uston Nawawi Ingatkan Pemain Persebaya Tak Remehkan Persijap Jepara

jatim.jpnn.com, SURABAYA - P

elatih sementara Persebaya Surabaya Uston Nawawi mengingatkan para pemainnya untuk tidak meremehkan Persijap Jepara, meski lawan berada di papan bawah klasemen, pada laga tunda pekan kelima BRI Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Minggu (28/12).

"Tim pelatih telah melakukan evaluasi usai laga terakhir melawan Borneo FC sebagai bagian dari persiapan menghadapi Persijap. Yang terpenting saya ingatkan kepada semua pemain jangan sampai meremehkan Persijap,” kata Uston saat konferensi pers di Stadion GBT, Sabtu (27/12).

Meski secara statistik Bajol Ijo lebih diunggulkan, pelatih berlisensi AFC Pro itu menegaskan bahwa sikap meremehkan lawan justru bisa menjadi bumerang bagi timnya.

“Kalau kami lengah dan meremehkan lawan, itu bisa berbalik merugikan Persebaya,” ujarnya.

Uston menegaskan kemenangan menjadi target mutlak untuk menjaga momentum positif tim.

“Kami wajib bermain maksimal dan meraih tiga poin, itu harga mati,” ucap Uston.

Terkait statusnya sebagai pelatih sementara, Uston menjelaskan manajemen masih mempercayakan penanganan tim kepada jajaran staf pelatih yang ada, mengingat pelatih kepala Bernardo Tavares belum bergabung bersama tim.