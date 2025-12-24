Persela Lamongan Hadapi Masa Transisi, Ini Langkah Direktur Bisnis Baru

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Direktur Bisnis Persela Lamongan Pradita Aditya menyatakan akan memprioritaskan penguatan finansial klub di tengah masa transisi internal tim berjuluk Laskar Joko Tingkir.

Pradita menyebut langkah awal yang ditempuh adalah memperkuat sektor sponsor demi menjaga stabilitas operasional klub.

“Penguatan sponsor menjadi langkah awal yang kami lakukan agar tim ini tetap stabil dan bisa berjalan dengan baik,” ujar Pradita saat dikonfirmasi di Lamongan, Selasa (23/12).

Dia mengaku kesediaannya menerima amanah sebagai Direktur Bisnis Persela dilandasi rasa kepedulian terhadap kondisi klub yang tengah menghadapi dinamika internal, baik dari sisi manajerial maupun komposisi pemain.

Hingga saat ini, kata Pradita, sudah ada tiga sponsor utama yang resmi bergabung. Nilai kerja sama tersebut dinilai cukup untuk menopang kebutuhan operasional Persela Lamongan.

Tak hanya soal finansial, Pradita juga menargetkan pembenahan sistem manajemen agar Persela dikelola secara lebih profesional dan modern, sejalan dengan perkembangan industri sepak bola nasional.

Menurutnya, kolaborasi antara sponsor dan pembenahan manajemen menjadi fondasi penting demi menjaga keberlanjutan klub ke depan.

Pradita juga berharap dukungan penuh dari suporter, khususnya LA Mania dan Curva Boys, tetap terjaga selama proses pembenahan berlangsung.