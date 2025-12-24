Kerja Keras Terbayar, Madura United Bawa Pulang Poin dari Kanjuruhan

jatim.jpnn.com, MALANG - Pelatih Madura United Carlos Pereira mengapresiasi kerja keras para pemainnya setelah mencuri satu poin saat menghadapi Arema FC di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Selasa (23/12).

Carlos menyebut laga melawan Arema FC berjalan sulit. Meski demikian, Madura United mampu tampil konsisten dan mencetak dua gol sehingga laga berakhir imbang 2-2.

"Ini pertandingan berat karena Arema bermain dengan sangat baik. Tapi kami bisa bermain imbang, pemain sudah bekerja keras," kata Carlos dalam konferensi pers seusai pertandingan.

Pelatih asal Brasil tersebut mengakui masih membutuhkan waktu untuk membentuk tim agar mampu menampilkan performa terbaik. Apalagi, dirinya baru bergabung dengan Madura United pada pertengahan putaran pertama BRI Super League musim 2025/2026, menggantikan Alfredo Vera.

Meski hanya meraih satu poin, hasil imbang tersebut menjadi modal positif karena sekaligus mengakhiri catatan dua kekalahan beruntun Madura United pada laga sebelumnya.

"Tentu memiliki keinginan untuk menang tetapi masih butuh waktu. (Hasil imbang) tetap menjadi koreksi kami," ujarnya.

Carlos optimistis Madura United akan segera meraih kemenangan pada laga-laga berikutnya.

Sementara itu, pemain Madura United Lulinha menyebut seluruh pemain telah berusaha maksimal untuk membawa pulang tiga poin dari Stadion Kanjuruhan, meski hasil akhir belum sesuai harapan.