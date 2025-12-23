Laga Panas di Kanjuruhan, Arema FC Vs Madura United Berakhir Imbang

jatim.jpnn.com, MALANG - Arema FC gagal memanfaatkan laga kandang di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, setelah hanya mampu bermain imbang 2-2 melawan Madura United pada pertandingan BRI Super League, Selasa (23/12).

Sejak menit awal, kedua tim tampil ngotot dan saling berbalas serangan. Arema FC maupun Madura United sama-sama menciptakan sejumlah peluang, namun belum mampu memecah kebuntuan.

Penjaga gawang Arema FC Lucas Frigeri dan kiper Madura United Diky Indriyana tampil solid dengan beberapa penyelamatan penting yang menggagalkan peluang emas lawan.

Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-37. Arema FC membuka keunggulan melalui Iksan Lestaluhu yang memaksimalkan umpan dari Valdeci Moreira.

Namun keunggulan tersebut tidak bertahan lama. Madura United berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-43 lewat Lulinha, yang memanfaatkan sepak pojok dari Ahmad Nufiandani.

Babak pertama pun ditutup dengan skor imbang 1-1.

Memasuki babak kedua, Madura United tampil lebih dominan dan mampu mengendalikan jalannya pertandingan. Tekanan yang diberikan tim tamu membuat lini pertahanan Arema FC bekerja ekstra.

Hasilnya, Madura United sukses membalikkan keadaan menjadi 2-1 melalui gol kedua Lulinha pada menit ke-53.