Bernardo Tavares Resmi ke Persebaya, Ini Rekam Jejak Sang Pelatih

Selasa, 23 Desember 2025 – 17:02 WIB
Pelatih baru Persebaya Bernardo Tavares (ANTARA/novi abdi)

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Manajemen Persebaya Surabaya memperkenalkan Bernardo Tavares sebagai pelatih kepala baru tim berjuluk Bajol Ijo. Perkenalan dilakukan melalui unggahan video di akun media sosial resmi klub, Selasa (23/12).

Dalam video singkat tersebut, pelatih asal Portugal itu menyapa publik Surabaya sekaligus menyatakan kesiapannya memulai petualangan baru bersama Persebaya.

Bernardo Tavares mengapresiasi profesionalisme manajemen Persebaya selama proses komunikasi hingga tercapainya kesepakatan kerja sama.

“Terima kasih atas profesionalisme manajemen Persebaya,” ujar Tavares dalam pernyataannya dalam video unggahan media sosial resmi klub.

Penunjukan Bernardo Tavares menandai dimulainya era baru kepelatihan Persebaya setelah klub berpisah dengan pelatih kepala sebelumnya.

Manajemen berharap kehadiran pelatih berpengalaman itu mampu membawa stabilitas sekaligus meningkatkan performa tim di sisa musim kompetisi.

Bernardo Tavares bukan sosok asing di sepak bola Indonesia. Dia dikenal memiliki rekam jejak panjang di kancah internasional dan mengawali karier kepelatihannya sejak 1997 bersama tim U-18 Proença-a-Nova di Portugal.

Sepanjang hampir tiga dekade, Tavares pernah menangani berbagai klub dan posisi, mulai dari tim muda Benfica, asisten pelatih Belenenses, hingga menjadi pelatih kepala di sejumlah negara seperti Portugal, Bahrain, Oman, Tanzania, Maladewa, Makau, Finlandia, India, dan Indonesia.

Persebaya Surabaya resmi menunjuk Bernardo Tavares sebagai pelatih kepala baru melalui media sosial klub.
Sumber Antara
