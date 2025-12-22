Empat Kekalahan Kandang Menghantui, Arema FC Targetkan Menang Lawan Madura United

jatim.jpnn.com, MALANG - Arema FC berambisi menumbangkan Madura United saat kedua tim bentrok di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Selasa (23/12). Kemenangan dibidik untuk memutus rekor buruk empat kekalahan kandang sepanjang BRI Super League musim 2025/2026.

Asisten Pelatih Arema FC Andre Caldas mengatakan timnya dalam kondisi siap dan percaya diri menghadapi laga bertajuk Derbi Jatim tersebut.

"Kami mencoba menang dan menghentikan empat kekalahan di kandang. Tim ini dalam posisi percaya diri," kata Andre dalam konferensi pers di kantor manajemen Arema FC, Senin (22/12).

Sepanjang musim ini, Arema FC tercatat menelan empat kekalahan di Stadion Kanjuruhan, masing-masing saat menghadapi Dewa United (1-2), Persib Bandung (1-2), Borneo FC (1-3), dan Persija Jakarta (1-2).

Andre mengakui kekalahan merupakan bagian dari sepak bola. Namun, menurutnya, hasil maksimal tetap menjadi target utama setiap pertandingan. Menurutnya, lebih baik jika setiap pertandingan bisa menghasilkan tiga poin.

Seluruh persiapan tim, kata Andre, telah dilakukan secara maksimal. Para pemain dinilai bekerja keras setiap hari untuk meningkatkan performa jelang laga melawan Madura United.

Dia menekankan pentingnya kepercayaan diri dan disiplin menjalankan strategi yang telah disiapkan tim pelatih.

"Ketika semuanya berjalan dengan baik maka hasil pertandingan juga akan baik untuk kami," ujarnya.