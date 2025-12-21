Shin Sang-gyu Buka Suara soal Gol Bunuh Diri dan Performa Tim

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Asisten pelatih Persebaya Surabaya, Shin Sang-gyu, mengapresiasi peningkatan performa timnya meski hanya bermain imbang 2-2 saat menjamu Borneo FC Samarinda pada laga pekan ke-15 Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Sabtu malam.

“Hasil pertandingan memang tidak sesuai harapan, tetapi peningkatan permainan tim menjadi catatan penting, terutama dari sisi kerja kolektif dan performa individu pemain,” kata Shin dalam konferensi pers seusai pertandingan.

Pelatih asal Korea Selatan itu juga menyoroti penampilan pemain anyar Persebaya, Diego Mauricio, yang dinilainya tampil impresif dengan kualitas pergerakan dan penyelesaian yang baik di dalam kotak penalti.

Menurutnya, kontribusi Diego tidak mengejutkan karena sudah terlihat dalam sesi latihan. Dia menjadi bagian dari ekspektasi tim pelatih.

Shin menjelaskan perubahan peran Catur Pamungkas sebagai pemain sayap bukan keputusan darurat, melainkan bagian dari strategi yang sudah disiapkan sebelumnya.

“Keputusan tersebut bukan bersifat darurat, melainkan bagian dari strategi yang telah disiapkan,” katanya.

Terkait dua gol Persebaya yang lahir dari situasi bola mati, Shin mengatakan set piece memang menjadi salah satu aspek latihan yang diperkuat dalam beberapa pekan terakhir.

Keberhasilan itu, kata dia, bukan fokus utama latihan, tetapi hasilnya menunjukkan peningkatan konsentrasi dan eksekusi para pemain.