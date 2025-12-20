Laga Panas di GBT, Persebaya vs Borneo FC Berakhir Seri, Malik Risaldi Jadi Penyelamat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya Surabaya gagal meraih poin penuh setelah ditahan imbang Borneo FC Samarinda dengan skor 2-2 pada laga pekan ke-15 BRI Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Sabtu malam.

Dua gol Persebaya dicetak oleh Gali Freitas pada menit ke-24 dan Malik Risaldi menit ke-89. Sementara gol Borneo FC lahir melalui Juan Villa pada menit ke-22 serta gol bunuh diri Leo Lelis pada menit ke-71.

Hasil imbang tersebut membuat Borneo FC tetap kokoh di puncak klasemen sementara dengan koleksi 34 poin dari 14 pertandingan. Adapun Persebaya naik ke peringkat keenam dengan raihan 19 poin dari 14 laga.

Sejak awal babak pertama, Borneo FC langsung menekan pertahanan tuan rumah dengan mengandalkan umpan-umpan pendek. Namun, Persebaya juga tampil agresif dan menerapkan skema high pressing.

Peluang pertama Persebaya hadir pada menit ke-4 lewat Gali Freitas, tetapi tembakannya masih mampu diamankan kiper Borneo FC Nadeo Argawinata. Lima menit berselang, Diego Mauricio kembali mengancam, namun sepakannya belum membahayakan gawang lawan.

Borneo FC merespons melalui peluang emas Ezequiel Peralta pada menit ke-10, tetapi aksi sigap kiper Ernando Ari menggagalkan peluang tersebut. Tekanan tim tamu berbuah hasil pada menit ke-22 ketika Juan Villa memanfaatkan umpan matang Caxambu untuk membawa Pesut Etam unggul 1-0.

Keunggulan itu tak bertahan lama. Dua menit berselang, Gali Freitas memanfaatkan kesalahan pemain Borneo FC untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1.

Menjelang turun minum, kedua tim bermain terbuka dan saling menciptakan peluang, tetapi skor 1-1 tetap bertahan hingga jeda.