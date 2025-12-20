Shin Sang-gyu Ambil Peran Penting di Laga Persebaya vs Borneo FC

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Manajemen Persebaya Surabaya menunjuk Shin Sang-gyu untuk mendampingi tim dari pinggir lapangan saat menghadapi Borneo FC pada lanjutan BRI Super League 2025/2026 pekan ke-15 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Sabtu (20/12).

Pelatih fisik asal Korea Selatan itu dipercaya mengemban tugas tersebut menyusul absennya pelatih caretaker Uston Nawawi yang harus menjalani sanksi akumulasi kartu.

Selain itu, Shin juga bertugas memastikan kesiapan fisik dan fokus para pemain Persebaya tetap terjaga sepanjang pertandingan.

Shin mengakui absennya dua pemain pilar, Bruno Moreira dan Francisco Rivera, memberi pengaruh terhadap kekuatan tim. Meski begitu, ia menilai respons pemain selama persiapan menjelang laga cukup positif.

“Spirit pemain menjadi modal penting untuk merebut poin penuh,” ujar Shin saat konferensi pers di Stadion GBT, Jumat (19/12).

Shin yang sebelumnya menjadi bagian dari tim ofisial Tim Nasional Indonesia pada era kepelatihan Shin Tae-yong dan bergabung dengan Persebaya sejak awal Juni 2025 menegaskan situasi ini harus dihadapi secara profesional.

Meski hanya bertugas sebagai pendamping di sisi lapangan, ia mengaku memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga fokus dan motivasi pemain.

“Tanggung jawabnya cukup berat, tetapi ini tantangan yang harus dijalani,” katanya.