JPNN.com

JPNN.com Jatim Olahraga Borneo FC Waspadai Persebaya Meski Tanpa Pilar Utama

Borneo FC Waspadai Persebaya Meski Tanpa Pilar Utama

Sabtu, 20 Desember 2025 – 14:31 WIB
Borneo FC Waspadai Persebaya Meski Tanpa Pilar Utama - JPNN.com Jatim
Pelatih Borneo FC Fabio Lefundes (kedua kiri) dan pemainnya Muhammad Sihran Amrullah (kedua kanan) saat konferensi pers di Stadion GBT Surabaya, Jumat (19/12/2025). ANTARA/Naufal Ammar Imaduddin

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Borneo FC Fabio Lefundes menilai kedua tim memiliki waktu persiapan yang cukup ideal menjelang pertandingan BRI Super League musim 2025/2026 pekan ke-15 melawan Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Sabtu (20/12).

"Waktu persiapan ini memungkinkan kami melakukan evaluasi terhadap kekurangan tim serta menganalisis berbagai kemungkinan yang bisa terjadi di lapangan, termasuk menyikapi hasil yang kurang maksimal sebelumnya," kata Fabio saat konferensi pers di Stadion GBT Surabaya, Jumat (19/12).

Dia menyebut hasil negatif tersebut merupakan bagian dari proses setelah Borneo FC sempat mencatatkan sebelas kemenangan beruntun.

Baca Juga:

Fabio menyatakan setiap hasil pertandingan yang diraih timnya selalu menjadi bahan evaluasi menyeluruh bagi tim pelatih guna memperbaiki kekurangan dan meningkatkan performa pada laga berikutnya.

Selain itu, menanggapi kondisi Persebaya yang dipastikan tampil tanpa dua pilar utama serta pelatih kepala, Fabio menegaskan tidak ingin memandang situasi tersebut sebagai keuntungan bagi timnya.

Menurut dia, fokus utama Borneo FC adalah memastikan seluruh pemain tampil disiplin dan fokus untuk mengamankan tiga poin di laga tandang tersebut.

Baca Juga:

“Mereka (Persebaya) mungkin bisa bikin kami kesulitan,” ucapnya.

Sementara itu, pemain Borneo FC Muhammad Sihran Amrullah menyatakan seluruh skuad dalam kondisi siap menghadapi tim yang berjuluk Bajol Ijo di Stadion GBT Surabaya.

Pelatih Borneo FC Fabio Lefundes menegaskan timnya tetap fokus jelang laga melawan Persebaya Surabaya di Stadion GBT pada pekan ke-15 BRI Super League 2025/2026
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Persebaya vs Borneo fc Liga 1 Indonesia berita liga 1 BRI Super League Fabio Lefundes

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU