Borneo FC Waspadai Persebaya Meski Tanpa Pilar Utama

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Borneo FC Fabio Lefundes menilai kedua tim memiliki waktu persiapan yang cukup ideal menjelang pertandingan BRI Super League musim 2025/2026 pekan ke-15 melawan Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Sabtu (20/12).

"Waktu persiapan ini memungkinkan kami melakukan evaluasi terhadap kekurangan tim serta menganalisis berbagai kemungkinan yang bisa terjadi di lapangan, termasuk menyikapi hasil yang kurang maksimal sebelumnya," kata Fabio saat konferensi pers di Stadion GBT Surabaya, Jumat (19/12).

Dia menyebut hasil negatif tersebut merupakan bagian dari proses setelah Borneo FC sempat mencatatkan sebelas kemenangan beruntun.

Fabio menyatakan setiap hasil pertandingan yang diraih timnya selalu menjadi bahan evaluasi menyeluruh bagi tim pelatih guna memperbaiki kekurangan dan meningkatkan performa pada laga berikutnya.

Selain itu, menanggapi kondisi Persebaya yang dipastikan tampil tanpa dua pilar utama serta pelatih kepala, Fabio menegaskan tidak ingin memandang situasi tersebut sebagai keuntungan bagi timnya.

Menurut dia, fokus utama Borneo FC adalah memastikan seluruh pemain tampil disiplin dan fokus untuk mengamankan tiga poin di laga tandang tersebut.

“Mereka (Persebaya) mungkin bisa bikin kami kesulitan,” ucapnya.

Sementara itu, pemain Borneo FC Muhammad Sihran Amrullah menyatakan seluruh skuad dalam kondisi siap menghadapi tim yang berjuluk Bajol Ijo di Stadion GBT Surabaya.