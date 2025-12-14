Persela Lamongan Ditinggal Dua Pemain ke PSIS Jelang Putaran Kedua

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Persela Lamongan dipastikan kehilangan dua pemainnya, Wawan Febriyanto dan Ocvian Chanigio, yang resmi hengkang ke PSIS Semarang menjelang latihan perdana persiapan putaran kedua Pegadaian Championship 2025–2026.

Asisten Pelatih Persela Ragil Sudirman mengatakan tim tetap dijadwalkan menggelar latihan perdana pada Senin (15/12) sore, meski kondisi internal masih dalam proses penyesuaian menyusul mundurnya Manajer Persela Fariz Julinar Maurisal.

“Latihan tetap kami jadwalkan tanggal 15. Kondisi tim memang masih beradaptasi, tapi persiapan dasar harus berjalan,” kata Ragil saat dikonfirmasi di Lamongan, Sabtu (13/12).

Ia membenarkan dua pemain tersebut sudah tidak lagi menjadi bagian dari skuad Laskar Joko Tingkir.

“Ya, memang dua pemain itu sudah tidak bersama Persela dan bergabung ke PSIS,” ujarnya.

Ragil juga mengungkapkan hingga kini belum ada komunikasi dengan pelatih kepala baru Persela, Imran Nahumarury, yang telah ditunjuk manajemen sejak November 2025.

"Sampai saat ini kami belum bisa berkomunikasi langsung dengan coach Imran, termasuk terkait program apa yang akan diterapkan dan evaluasi tim,” jelasnya.

Menurut Ragil, hengkangnya dua pemain serta perubahan di level manajemen cukup memengaruhi psikologis tim. Meski demikian, jajaran pelatih berupaya menjaga fokus pemain yang tersisa.