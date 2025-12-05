JPNN.com

Jumat, 05 Desember 2025 – 19:07 WIB
Persik Kediri Era Baru, Marcos Reina Targetkan Tim Lebih Solid - JPNN.com Jatim
Pemain Persik Kediri berlatih di Stadion Kabupaten Kediri, Jawa Timur. ANTARA/ HO-Persik Kediri (Persik kediri)

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Pelatih anyar Persik Kediri Marcos Reina mengaku tertantang membawa tim berjuluk Macan Putih bersaing di sisa kompetisi BRI Super League musim ini.

Pelatih asal Spanyol itu menilai kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia sangat ketat dan penuh tantangan. Karena itu, sebelum resmi menangani Persik, ia sudah menganalisis kekuatan tim-tim peserta Super League.

“Liga Indonesia sangat menantang bagi saya sebagai pelatih. Karakter dan atmosfernya juga bagus. Tentu ini berbeda dengan liga negara lain tempat saya pernah melatih,” ujar Reina dikutip dari laman resmi I.League, Jumat (5/12).

Dia mengaku telah mempelajari peta persaingan di BRI Super League, termasuk tim-tim papan atas hingga klub yang masih berjuang keluar dari zona bawah.

“Sebelum datang ke Persik Kediri, saya mempelajari performa tim-tim. Saya tahu siapa saja yang biasanya berada di papan atas dan siapa yang sedang berjuang. Jadi, saya cukup punya gambaran tentang kompetisi Indonesia, suporter, dan para pemain asing,” jelasnya.

Mengenai gaya bermain, pelatih berusia 40 tahun itu menegaskan bakal menerapkan permainan berorientasi pada penguasaan bola.

“Saya ingin membentuk tim yang lebih berorientasi pada ball possession. Persik Kediri punya pemain bagus. Jadi, saya yakin filosofi ini bisa dijalankan,” ujar Reina.

Dia juga bertekad membuat Persik tampil lebih solid di setiap lini.

Pelatih anyar Persik Kediri Marcos Reina menantang diri bersaing di BRI Super League dengan gaya permainan ball possession.
Sumber Antara
