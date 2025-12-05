JPNN.com

Jumat, 05 Desember 2025 – 13:37 WIB
Profil Marcos Reina, Pelatih Asal Spanyol yang Kini Menangani Persik Kediri - JPNN.com Jatim
Coach Marcos Reina yang ditunjuk Manajemen Persik Kediri menjadi pelatih kepala di tim Persik Kediri, Jawa Timur. ANTARA/ HO-Persik Kediri (Persik kediri)

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Manajemen Persik Kediri resmi menunjuk pelatih asal Spanyol Marcos Reina Torres sebagai pelatih kepala anyar untuk menggantikan Ong Kim Swee di BRI Super League 2025/2026.

Manajer Persik Kediri Syahid Nur Ichsan mengatakan Marcos Reina akan langsung memimpin latihan tim saat para pemain kembali dari masa libur pekan depan.

“Marcos Reina akan langsung memimpin latihan saat para pemain kembali pekan depan,” kata Syahid di Kediri, Kamis (4/12).

Sementara itu, Marcos Reina Torres mengaku penunjukan dirinya sebagai pelatih Persik menjadi langkah besar dalam karier kepelatihannya di Indonesia.

“Ini menjadi langkah besar dalam karier saya, bergabung dengan klub besar seperti Persik Kediri. Saya mencoba berkembang dan membawa tim serta klub meraih prestasi bersama,” kata Marcos.

Pelatih kelahiran Sant Cugat del Vallès, Spanyol itu optimistis mampu mendongkrak performa Persik meski datang di pertengahan musim kompetisi.

“Kami akan mempersiapkan setiap laga untuk menang dan berusaha berada di peringkat setinggi mungkin. Datang di pertengahan kompetisi. Jadi, dengan semua pertandingan yang sudah dimainkan sebelum dan sisa pertandingan yang ada,” ujarnya.

Marcos juga mengungkapkan dirinya telah menyaksikan sejumlah pertandingan dan sesi latihan Persik sebelum resmi menukangi tim berjuluk Macan Putih tersebut. Ia menegaskan ingin membangun permainan yang berorientasi pada penguasaan bola.

Persik Kediri resmi menunjuk Marcos Reina Torres sebagai pelatih kepala baru menggantikan Ong Kim Swee di BRI Super League 2025/2026.
Sumber Antara
