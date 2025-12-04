Uston Siapkan Strategi Khusus Hadapi PSM, Persebaya Bidik Kebangkitan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya Surabaya terus mematangkan persiapan jelang laga tunda BRI Super League melawan PSM Makassar. Duel tersebut akan digelar di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare, Sabtu (6/12) pukul 19.00 WIB.

Pelatih interim Persebaya Uston Nawawi menyebut pertandingan melawan PSM menjadi ujian berat bagi timnya untuk mengakhiri tren negatif tanpa kemenangan.

"Kami tentunya mempersiapkan diri dan berjuang sekeras mungkin untuk mendapatkan poin. Setelah libur selama dua hari, evaluasi sudah dipersiapkan, selanjutnya akan ada meeting dengan pemain," kata Uston dikutip dari laman resmi I.League, Kamis (5/12).

Dalam tiga pertandingan terakhir, Bajol Ijo hanya mampu mengoleksi tiga poin hasil dari tiga kali imbang, masing-masing saat menghadapi Persik Kediri, Arema FC, dan Bhayangkara FC.

Uston juga mewaspadai kebangkitan PSM Makassar yang kini tengah berada dalam tren positif di bawah asuhan pelatih anyar Tomas Trucha. Juku Eja tercatat selalu meraih kemenangan dalam tiga laga terakhirnya.

"PSM dengan pelatih baru ini, dalam tiga laganya selalu menang. Kemarin kita memang belum menang. Tetap kita diskusi dengan pemain, intinya satu, tidak ada tim yang tidak bisa dikalahkan," ungkap Uston.

Pada tiga laga terakhir, PSM Makassar sukses mengalahkan Dewa United, PSBS Biak, dan Persis Solo.

Pertandingan ini diprediksi berlangsung ketat karena kedua tim sama-sama berada di papan tengah klasemen sementara BRI Super League.