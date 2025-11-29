Persik Kediri Belum Tentukan Penganti Ong Kim Swee, Arthur: Kandidat Sudah Ada

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Manajemen Persik Kediri belum menentukan pengganti Ong Kim Swee setelah kerja sama dengan pelatih asal Malaysia itu berakhir. Owner Persik, Arthur Irawan, mengatakan kandidat pelatih sudah ada dan akan diumumkan dalam waktu dekat.

“Ditunggu saja. Pastinya kami ada kandidat dan dalam waktu dekat akan kami umumkan,” ujar Arthur di Kediri, Jumat (28/11)

Arthur belum bersedia membeberkan apakah kandidat tersebut berasal dari dalam negeri atau luar negeri. Dia hanya menegaskan bahwa manajemen masih memfinalisasi keputusan.

Terkait berakhirnya kerja sama dengan Ong Kim Swee, Arthur menegaskan bahwa Persik tidak melakukan pemecatan. Menurutnya, keputusan itu murni karena Ong mendapat panggilan negara di Malaysia dan ingin lebih dekat dengan keluarga.

“Coach Ong tidak lagi di Kediri. Ini bukan pemecatan. Kalau ada opsi, 100 persen saya ingin Coach Ong sampai akhir musim bahkan jangka panjang,” kata Arthur.

Dia mengakui memiliki hubungan kerja yang sangat baik dengan Ong. Meskipun hasil pertandingan belum sepenuhnya memuaskan, Arthur menyebut Ong sebagai pelatih dengan etos kerja dan kepemimpinan luar biasa.

“Mungkin hasil belum sesuai, tetapi sepak bola banyak faktor, termasuk soal keberuntungan. Yang dijual kinerja. Dia bekerja keras dan memberi segalanya buat tim. Leadership-nya luar biasa,” ujarnya.

Arthur bahkan menyebut Ong sebagai pelatih terbaik yang pernah dimiliki Persik. Ia mengaku sangat kehilangan.