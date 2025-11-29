Ong Kim Swee Pamit dari Persik Kediri, Tinggalkan Pesan Menyentuh untuk Suporter

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Manajemen Persik Kediri resmi mengakhiri kerja sama dengan pelatih Ong Kim Swee setelah melakukan evaluasi dan diskusi bersama jajaran manajemen.

Manajer Persik Kediri M Syahid Nur Ichsan mengatakan keputusan tersebut diambil secara baik-baik setelah mempertimbangkan hasil evaluasi tim.

"Manajemen Persik Kediri mengucapkan terima kasih kepada Coach Ong Kim Swee atas komitmen, dedikasi, dan kerja kerasnya selama menangani tim," ujar Syahid, Kamis (29/11).

Syahid menambahkan kontribusi Ong selama ini cukup besar dalam mengembangkan performa Persik.

“Profesionalisme yang diperlihatkan Coach Ong menjadi catatan positif bagi klub. Kami menghargai setiap usaha dan kerja keras beliau untuk perkembangan tim,” ucapnya.

Sementara itu, Ong Kim Swee turut menyampaikan terima kasih kepada seluruh suporter, pemain, staf, dan manajemen Persik Kediri.

"Menangani Persik Kediri merupakan pengalaman berharga bagi saya. Para suporter, tim, dan staf selalu memberikan dukungan penuh selama saya di sini," ujar pelatih asal Malaysia itu.

Dia juga berharap klub berjuluk Macan Putih tersebut bisa terus berkembang dan meraih hasil lebih baik di kompetisi mendatang.