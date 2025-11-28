Duel Sengit di Kediri: Persik Menang 2-1, Semen Padang Gagal Keluar dari Zona Merah

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Persik Kediri mengamankan tiga poin setelah menumbangkan Semen Padang dengan skor 2-1 dalam lanjutan Super League 2025/2026 di Stadion Brawijaya, Kediri, Kamis (27/11).

Dua gol Persik dicetak Jose Enrique Rodriguez pada menit ke-16 dan Ezra Walian pada menit ke-34. Sementara gol balasan tim tamu dicetak Samuel Christianson Simanjuntak pada menit ke-77.

Sejak laga dimulai, Persik tampil menekan. Beberapa peluang tercipta dan membuat lini belakang Semen Padang kerepotan. Tekanan itu berbuah gol setelah sundulan Jose Enrique menyambar umpan matang Ezra Walian, membuat kiper Arthur Augusto tak berkutik.

Tertinggal satu gol, Semen Padang mencoba meningkatkan ritme permainan. Namun pertahanan Persik masih solid.

Justru Persik menggandakan keunggulan lewat aksi Ezra Walian. Berawal dari umpan tarik Enrique, Ezra tanpa kesulitan menceploskan bola dan mengubah skor menjadi 2-0 hingga babak pertama tuntas.

Memasuki babak kedua, Semen Padang tampil lebih agresif dan disiplin. Serangan bertubi-tubi akhirnya membuahkan hasil melalui sepakan kaki kiri Samuel Simanjuntak pada menit ke-77. Skor mengecil menjadi 2-1.

Di 10 menit akhir, Persik lebih fokus mempertahankan keunggulan. Tambahan waktu lima menit tidak mengubah skor; Persik menutup laga dengan kemenangan 2-1.

Pelatih Persik Ong Kim Swee menyebut tiga poin tersebut sangat berarti. Ia menilai seluruh pemain tampil solid dan menunjukkan peningkatan.