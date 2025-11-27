Ong Kim Swee Rotasi Pemain, Persik Incar Kemenangan Lawan Semen Padang

JPNN.com

Kamis, 27 November 2025 – 15:23 WIB
Pemain Persik Kediri saat latihan di Stadion Brawijaya Kediri, Jawa Timur, Rabu (26/11/2025). ANTARA/ HO-Persik Kediri

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Pelatih Persik Kediri Ong Kim Swee menyiapkan rotasi pemain saat menjamu Semen Padang pada pekan ke-14 Super League di Stadion Brawijaya, Kota Kediri, Kamis (27/11).

Ong mengatakan laga kandang harus dimanfaatkan untuk memutus tren negatif setelah enam pertandingan tanpa kemenangan. Fokus dan efektivitas permainan jadi perhatian utama.

“Yang penting harus lebih fokus dan kami inginkan tiga poin. Bermain di Brawijaya akan memberi motivasi lebih kepada setiap pemain,” kata Ong, Rabu (26/11).

Dia menyebutkan perubahan di beberapa posisi dilakukan guna meningkatkan daya serang serta mengurangi kesalahan sendiri. 

“Kami ingin melihat corak serangan yang lebih positif dan bisa mengantisipasi gol-gol mudah ataupun mengurangi kesalahan sendiri. Itu penting untuk meneruskan pertandingan esok dalam situasi yang lebih baik,” ujarnya.

Ong juga menilai Semen Padang sedang dalam kepercayaan diri tinggi usai menang atas Persijap Jepara. Namun ia menegaskan Persik harus bangkit, terlebih tampil di kandang.

“Semen Padang tentu mendapat motivasi setelah kemenangan sebelumnya. Namun, kami dalam situasi sulit dan harus bangkit. Saya percaya pemain mampu melakukannya,” katanya.

Ong berharap dukungan penuh suporter agar tiga poin bisa diamankan.

Sumber Antara
