Paulinho Moccelin Tinggalkan Arema FC, Pulang ke Brasil karena Masalah Keluarga

jatim.jpnn.com, MALANG - Pemain asing Arema FC Paulinho Moccelin resmi mengakhiri kontraknya dan tidak lagi menjadi bagian dari skuad Singo Edan pada kompetisi BRI Super League 2025/2026. Dia memutuskan kembali ke Brasil untuk menyelesaikan urusan keluarga.

Dia harus memutus kontraknya dengan Arema karena ada masalah dengan keluarganya," ujar General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi, Selasa (25/11)

Yusrinal menjelaskan keputusan Paulinho bukan langkah mendadak. Selama dua bulan terakhir, sang pemain terus berupaya membagi fokus antara karier di Malang dan kondisi keluarganya di Brasil.

Namun, berbagai upaya tersebut tidak membuahkan solusi. Paulinho akhirnya menghadapi pilihan sulit dan memutuskan pulang ke negara asalnya.

"Menurut dia dan keluarganya, itu (pulang ke Brasil) satu-satunya jalan untuk menyelesaikan masalah di keluarga dia," katanya.

Manajemen disebut menghormati keputusan itu, meski Arema FC masih membutuhkan tenaga Paulinho untuk empat laga tersisa di putaran pertama sebelum memasuki jeda paruh musim.

Paulinho sudah berpamitan kepada pelatih, pemain, serta manajemen. Ia juga mengirimkan surat resmi berisi ucapan terima kasih kepada seluruh elemen Arema FC, termasuk suporter.

Dalam suratnya, Paulinho menegaskan bahwa kepergiannya murni karena faktor keluarga dan telah mendapatkan persetujuan klub.