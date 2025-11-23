JPNN.com

JPNN.com Jatim Olahraga Bruno Moreira: Pelatih Persebaya Sudah Bekerja Keras, Kami yang Kecewa Gagal Menang

Bruno Moreira: Pelatih Persebaya Sudah Bekerja Keras, Kami yang Kecewa Gagal Menang

Minggu, 23 November 2025 – 10:35 WIB
Bruno Moreira: Pelatih Persebaya Sudah Bekerja Keras, Kami yang Kecewa Gagal Menang - JPNN.com Jatim
Kapten Persebaya Bruno Moreira (kanan) berebut bola dengan sejumlah pemain Arema FC saat pertandingan pekan ke-13 BRI Super League 2025/2026 di Stadion GBT Surabaya, Sabtu (22/11/2025). ANTARA/Rizal Hanafi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kapten Persebaya Surabaya Bruno Moreira menegaskan bahwa pelatih Eduardo Perez sudah bekerja keras mempersiapkan tim menghadapi Arema FC, meski laga derbi di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu, berakhir imbang 1-1.

“Saya melihat sendiri bagaimana pelatih bekerja setiap hari,” kata Bruno.

Pemain asal Brasil itu mengatakan Eduardo selalu memberi arahan detail, baik kepada pemain secara individu maupun dalam sesi pertemuan tim, demi meningkatkan kualitas permainan Bajol Ijo.

Baca Juga:

Bruno menyadari ekspektasi besar suporter dalam duel sarat gengsi melawan Singo Edan. Dukungan puluhan ribu Bonek dan Bonita di stadion menjadi alasan para pemain merasa kecewa karena gagal meraih tiga poin.

“Kami paham rasa frustrasi itu. Mereka datang untuk tiga poin,” ujar pemain berusia 26 tahun tersebut.

Karena itu, Bruno bersama jajaran pelatih dan staf memilih mendatangi tribune untuk menyampaikan permintaan maaf atas hasil yang belum maksimal.

Baca Juga:

Meskipun muncul desakan terhadap kinerja Eduardo Perez, Bruno menegaskan seluruh pemain tetap solid dan mendukung sang pelatih untuk menghadapi tekanan eksternal.

“Apa yang mereka sampaikan hari ini wajar. Kami akan terus bekerja keras bersama-sama,” ucapnya.

Kapten Persebaya Bruno Moreira membela pelatih Eduardo Perez setelah hasil imbang 1-1 melawan Arema FC
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Bruno Moreira Persebaya eduardo perez persebaya vs arema fc BRI Super League Liga 1 Indonesia berita liga 1

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU